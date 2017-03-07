Обновленный меморандум Украины и МВФ содержит в себе положения о пенсионной, земельной, банковской и других важных реформах. Об этом рассказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

«На самом деле надо понимать главное, чего хочет МВФ, и чего хотим мы – это справедливой сбалансированной пенсионной системы», - рассказал глава Минфина.

Для этого, по его словам, нужно провести пенсионную реформу, которая сбалансирует Пенсионный фонд, чтобы там не было дефицита – «не сразу, конечно, но это должен быть определенный период, определенный вектор для того, чтобы избавиться от дефицита Пенсионного фонда, чтобы люди получали стабильную пенсию и имели четкое понимание того, что в будущем пенсия будет справедливой».

Также в меморандуме есть положение о рынке земли. По словам Данилюка, рынка земли в Украине де-юре не существует. «На практике он есть, земли покупаются, продаются, все происходит за серыми, странными схемами», - констатировал министр. Поэтому так важно достичь сейчас, чтобы рынок земли заработал, особенно для агросектора, сообщает УНИАН.

«Это наше конкурентное преимущество – агросектор, но через ограничения, которые мы сами установили, мы не только делаем наших граждан беднее, но также искусственно ограничиваем потенциал агросектора», - отметил глава Минфина.

В меморандуме говорится и о реформе государственных банков. «Сейчас мы владеем как государство 55% банковской системы. Это очень высокая доля, и нам необходимо как можно скорее улучшить работу этих банков, чтобы они не «искривляли» конкуренцию, а также спланировать, как выходить из этих банков, потому что понятно, что государство не может владеть 55% на рынке, это вредит развитию экономики», - резюмировал Данилюк.

Как ранее сообщал ForUm, 4 марта Украина и Международный валютный фонд достигли договоренности по меморандуму об экономической и финансовой политике.

Заседание Совета директоров МВФ по вопросу выделения нашей стране четвертого кредитного транша в 1 млрд долл. состоится во второй половине марта.