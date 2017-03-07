По состоянию на 07:00 7 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Теплоснабжение в городе, где проживает около 22 тыс. человек, осуществляется централизованно за счет теплоэнергоцентрали Авдеевского коксохимического завода», - говорится в сообщении.

Создан запас воды в городском резервуаре объемом 4 тыс. м3.

Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от 7 генераторов ГосЧС.

К аварийно-восстановительным работам от ГосЧС привлечены 24 человека и 8 единиц техники.

Напомним, 5 марта в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ возле Авдеевки, вследствие чего прекращено электроснабжение города, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.