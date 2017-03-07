В Черновцах патрульный полицейский задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщает Киев Оперативный.

«По имеющейся информации, сегодня утром, около 05:30, на Мамаевской трассе, был задержан сотрудник патрульной полиции Черновцов Николай Мендришора. На лицо были признаки наркотического опьянения», - говорится в сообщении группы.

В наркодиспансере эту информацию подтвердили, однако в патрульной полиции эту информацию не подтвердили и не опровергли.

«Руководство полиции ограничилось лишь только тем, что проинформировало нас о том, что Мендришора на самом деле служит в УПП Черновцов, он отстранен от выполнения своих обязанностей. Однако через некоторое время, руководство заявило о том, что патрульный находится в отпуске», - отмечается в сообщении.

По имеющейся информации Мендришора в это же утро должен был заступить на дежурство.



