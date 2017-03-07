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Вчера, 6 марта, при выполнении боевого задания на передовых позициях в донецкой области погиб боец 1-ой отдельной штурмовой роты ДУК ПС с позывным «Старый». Об этом сообщается на странице ДУК ПС в Facebook.

«При выполнении боевого задания на передовых позициях в Донецкой области погиб наш собрат друг «Старый», боец 1-ой Отдельного штурмовой роты ДУК ПС», – говорится в сообщении.

«Один из лучших бойцов, год фактически не покидал зоны боевых действий, дисциплинированный и вышколенный воин, но в то же время всегда улыбался, шутил и поднимал настроение боевым товарищам, беспокоился за них. Будучи на войне, никогда не забывал о своей семье», – подчеркнули в ДУК ПС.
ForUm

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