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Россия считает решение Минобороны Канады о продлении военно-тренировочной миссии 200 инструкторов в Украине контрпродуктивным.

 

Обращение дипломатов МИД РФ по этому поводу опубликовано в Twitter российского посольства.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Comment on the decision of the Canadian Government to extend its military mission in Ukraine. <a href="https://t.co/ArtTDne6sP">pic.twitter.com/ArtTDne6sP</a></p>&mdash; Russia in Canada (@RussianEmbassyC) <a href="https://twitter.com/RussianEmbassyC/status/838870484276117504">6 марта 2017 г.</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

В нем, в частности, говорится, что война на востоке Украины является «гражданской». Кроме того, российские дипломаты в очередной раз обвинили Киев в нарушении Минских соглашений.

«Решение правительства Канады продлить военную миссию в Украине является контрпродуктивным и не способствует внутриукраинскому политическому процессу, включая прямой диалог между Киевом и Донбассом, как предписано Минскими соглашениями», - заявили в РФ.

В российском дипведомстве считают, что Канаде «следует оказать давление на киевские власти, чтобы они выполнили обязательства согласно Минским соглашениям, а также сконцентрировались на достижении мирного разрешения конфликта вместо преследования военных целей». 

Напомним, Канада продлила на два года миссию военных инструкторов в Украине. 
 

 

 

 
ForUm

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