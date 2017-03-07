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Детективы Национального антикоррупционного бюро подали жалобу на решение старшего прокурора группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Василия Кричуна о закрытии уголовного производства в отношении и.о. председателя Государственной санитарной эпидемиологической службы Украины Святослава Протаса и начальника одного из департаментов ГСЭС Александра Чепурного.

Как сообщает пресс-служба НАБУ, соответствующая жалоба направлена на имя руководителя САП Назара Холодницкого 3 марта.

«В жалобе, в частности, говорится о том, что детективы Бюро собрали исчерпывающую доказательную базу и не согласны с решением прокурора Кричуна об отсутствии состава преступления, а также просят руководителя САП отменить постановление о закрытии уголовного производства и изменить группу прокуроров», - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня 2016 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании руководителя СЭС Украины Святослава Протаса и начальника департамента Санитарной службы Александра Чепурного.

Руководство Госсанэпидемслужбы создало коррупционную схему, целью которой было завладение бюджетными денежными средствами под видом выделения премий ко Дню медицинского работника Украины.

1 июля и.о. голове ГСЭС и начальнику одного из департаментов ГСЭС сообщено о подозрении.
ForUm

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