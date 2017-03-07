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Среда, 15 марта, объявлено на Закарпатье выходным днем по случаю празднования Карпатской Украины.  Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы облгосадминистрации Геннадия Москаля.

Глава ОГА подписал соответствующее распоряжение.  

«15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом – изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном – «Ще не вмерла Украина», - напомнил Москаль.

Президент Карпатской Украины Августин Волошин в 2002 г. по инициативе облгосадминистрации первый в Украине посмертно получил звание Героя Украины.

«15 марта 1939 года – одна из самых выдающихся дат в истории Закарпатья, поэтому в наше время этот день заслуживает того, чтобы быть выходным», – заявил глава ОГА.

Согласно распоряжению, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день со среды, 15 марта, на одну из суббот апреля, когда по области будет проводиться традиционная весенняя толока.

Напомним, ранее Москаль сделал Хэллоуин выходным для Закарпатья. Кроме того, в области был выходным понедельник, 26 декабря, в честь католического Рождества. 
ForUm

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