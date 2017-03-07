В США 2 марта при невыясненных обстоятельствах умер бизнесмен украинского происхождения, 69-летний Алекс Оронов, который руководил сельскохозяйственным бизнесом в Украине и которого называют соавтором скандального плана по Крыму и Донбассу украинского нардепа Андрея Артеменко.



Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The Independent.

По данным издания, Оронов помогал налаживать связи между российскими официальными лицами и президентом США Дональдом Трампом через адвоката Майкла Коэна, а также «разрабатывал план возвращения аннексированного Крыма».

Отмечается, что Оронов был родственником личного адвоката Трампа Майкла Коэна, и именно Оронов помог организовать встречу Артеменко с этим адвокатом и российскими представителями для обсуждения «мирного плана» по Крыму.

Нардеп Андрей Артеменко на своей странице в Facebook сообщил, Оронов был гражданином США, но последние 20 лет отдал Украине, создав сельскохозяйственный холдинг – Барышевскую зерновую компанию, которая после привлечения шведских инвестиций была переименована в Grain Alliance.

«Умер он не от старости, не от болезни, не от несчастного случая, а от вмешательства американских журналистов в его жизнь!» - заявил Артеменко.

Напомним, ранее американская газета The New York Times написала, что Артеменко разработал концепцию заключения мира между Украиной и Россией и снятия санкций с Москвы, план был передан советнику президента США Дональда Трампа Майклу Флинну незадолго до его отставки.

20 февраля Радикальная партия исключила Артеменко из состава фракции. Ляшко заявил, что перед публикацией плана Артеменко летал в Москву.

Народный депутат фракции БПП Сергей Лещенко заявил, что, по его информации, «план Артеменко – на самом деле план Левочкина-Бойко/Суркова».

В партии «Оппозиционный блок» отрицают какое-либо отношение к плану Артеменко.

21 февраля прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело против нардепа по статье государственная измена.