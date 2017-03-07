В СММ ОБСЕ заявили, что не приехали мониторить проведение ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции ​​и ЛЭП у Авдеевки, так как стороны не предоставили доступ в этот район.

«СММ не исправляли патруль в этот район из-за постоянного нарушения режима прекращения огня, зарегистрированного миссией. СММ готова способствовать соблюдению режима прекращения огня, чтобы могли быть проведены ремонтные работы, но стороны отказываются предоставить нам доступ в этот район», - говорится в ответе ОБСЕ на запрос Украинской правды.

Ранее руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что с украинской стороны представители ОБСЕ готовы были в любой момент выехать в район проведения работ, однако со стороны ОРДО представителей миссии не было.

Ремонтные работы в понедельник так и не начались.