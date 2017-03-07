Члены незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки совершили 122 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Четверо наших военных ранены, один травмирован, один погиб», – говорится в сводке.

На мариупольском направлении танки вели огонь по Водяном и Лебединском. Также по Водяном вела огонь артиллерия противника. Из минометов различных калибров, гранатометов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия НВФ обстреляли Гнутово, Новотроицкое, Красногоровку, Павлополь, Водяное, Новогригорьевку и Широкино. Также из минометов обстреливали Гнутово, Чермалык, Талаковку, Павлополь и Водяное. По Березовом, Водяном и Широкино вели огонь БМП и снайперы.

На донецком направлении из минометов различных калибров НВФ обстреливали Авдеевку, Майорск, Троицкое, Верхнеторецкое, Новгородское, Пески, а из гранатометов и стрелкового оружия – Северное, Пески, Зайцево, Верхнеторецкое, Каменку и Невельске. По Каменке огонь вел снайпер, по Луганском – БМП.

На луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии НВФ неоднократно обстреливали Крымское. Из минометов различных калибров – Новоалександровку, Попасную, Новотошковское, Крымское, Троицкое, Орехово, из гранатометов – Троицкое, Новоалександровку, Новозвановку, Крымское.