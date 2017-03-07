также в разделеОбщество
Авдеевка вторые сутки без света 9
В зоне АТО погиб боец ДУК ПС 12
России не понравилось продление Канадой военной миссии в Украине 18
НАБУ обжаловало закрытие САП дела против руководства СЭС 15
Москаль продолжает раздавать выходные на Закарпатье 47
Канада продлила миссию военных инструкторов в Украине 15
В США внезапно умер причастный к «плану Артеменко» бизнесмен 59
Участники блокады «Л/ДНР» забросали Чорновол яйцами 176
В ОБСЕ объяснили, почему не направили наблюдателей в Авдеевку 25
Суд арестовал Насирова 542
6 марта. Картина дня 70
Насиров опроверг наличие британского и венгерского гражданств 59
ГПУ объединила уголовные дела против Иванющенко 23
НАБУ завело дело по факту блокирования нардепами перевозки Насирова 29
Комитет Европарламента рассмотрит безвиз для Украины 9 марта 65
Психологи: Соцсети вызывают зависть и усиливают одиночество 38
В Украину возвращаются морозы 299
Волонтеру грозит до 7 лет тюрьмы за «сувениры» из АТО 34

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту событий, произошедших 4 марта у здания Национального научного центра «Институт кардиологии имени академика Стражеско».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«4 марта группа лиц, которые называли себя народными депутатами, препятствовала законным действиям сотрудников НАБУ, целью которых было доставить главу ГФС Романа Насирова на обследование в упомянутое медучреждение с целью проведения объективной оценки состояния его здоровья», - напомнили в Бюро.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены в тот же день.

Действия лиц, которые оказывали сопротивление сотрудникам НАБУ, квалифицированы по ч.2. ст. 342 Уголовного кодекса Украины («Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей»).

Напомним, НАБУ сообщило, что факты препятствования действиям сотрудников Бюро зафиксированы на видео.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года