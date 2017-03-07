Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту событий, произошедших 4 марта у здания Национального научного центра «Институт кардиологии имени академика Стражеско».

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«4 марта группа лиц, которые называли себя народными депутатами, препятствовала законным действиям сотрудников НАБУ, целью которых было доставить главу ГФС Романа Насирова на обследование в упомянутое медучреждение с целью проведения объективной оценки состояния его здоровья», - напомнили в Бюро.

Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены в тот же день.

Действия лиц, которые оказывали сопротивление сотрудникам НАБУ, квалифицированы по ч.2. ст. 342 Уголовного кодекса Украины («Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей»).

Напомним, НАБУ сообщило, что факты препятствования действиям сотрудников Бюро зафиксированы на видео.