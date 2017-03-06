Соломенский районный суд Киева продолжил рассмотрение дела отстраненного от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова.

Суд отказал стороне защиты Насирова в удовлетворении ходатайства об отводе судьи Александра Бобровника.

Сторона обвинения заявила, что отстраненный председатель ГФС имеет гражданство Великобритании и Венгрии.

В Украине создана независимая антикоррупционная инфраструктура. Об этом сказал Президент Петр Порошенко.

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге в понедельник, 6 марта, начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.

На сегодняшний день пропавшими без вести остаются 483 украинцев. Об этом сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

США считают, что необходимость создания антикоррупционных судов в Украине становится очевидной.

Министерство экономического развития и торговли Украины разработало проект постановления правительства, которым предлагается на год - с 1 апреля 2017 года по 1 апреля 2018 года продлить специальные обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» по поставкам природного газа для нужд населения и теплокоммунэнерго.

Генеральная прокуратура совместно с Госфинмониторингом заблокировали снятие ареста со счетов в Международном инвестиционном банке сына экс-президента Виктора Януковича Александра.

Международные резервы Украины на 1 марта составили 15 млрд 459,7 млн долл США (в эквиваленте) по предварительным данным, что на 15 млн дол. больше, чем на начало февраля.

Высший административный суд отказал в восстановлении в должности бывшей судье Печерского районного суда Киева Оксане Царевич.