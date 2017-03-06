Генеральная прокуратура Украины объединила дела против бывшего народного депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко в одно уголовное производство, сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ ГПУ.



Отмечается, что управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями проводится досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению Иванющенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368-2 УК Украины.



«В ходе расследования указанного уголовного производства 29.12.2014 года сообщено о подозрении бывшему народному депутату Украины Иванющенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины по факту организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, в сумме около 177 млн ​​грн при заключении договоров между ГП «Госэкоинвест» и ООО «Карпатыстройинвест» и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины по факту получения неправомерной выгоды в особо крупных размерах в сумме около 650 млн грн», –говорится в сообщении.



В ГПУ отметили, что в данном случае речь идет о хищении киотских денег, выделенных на выполнение капитального ремонта 38 объектов социальной сферы в Луганской области, то есть в населенных пунктах, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия. Поэтому, пока не представляется возможным проведение необходимых процессуальных действий, в том числе экспертиз, для завершения расследования уголовного производства по данному факту.



Кроме того, указанным управлением Генпрокуратуры проводится досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению Иванющенко в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК Украины.



По данным Генпрокуратуры, в ходе расследования указанного уголовного производства 27.09.2016 сообщено о подозрении Иванющенко и другим двум лицам в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 189, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358 УК Украины по факту организации вымогательства по предварительному сговору группой лиц доли в уставном фонде ООО «Промрынок», что нанесло материальный ущерб пострадавшим в крупных размерах и организации подписания по предварительному сговору группой лиц заведомо поддельного документа.



В ГПУ подчеркнули, что 1 марта 2017 года уголовные производства объединены в одно производство. Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.



«Прокуратура будет принимать все предусмотренные законом меры, чтобы аресты, наложенные на имущество подозреваемого Ю. Иванющенко были сохранены в рамках дальнейшего расследования объединенного уголовного производства», – сказано в сообщении.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Верховный суд Украины закрыл все дела в отношении Иванющенко. Однако в ВСУ опровергли эту информацию.

Как известно, летом 2016 года Генеральная прокуратура Украины добилась отмены решения Апелляционного суда Киева, которое обязывало уполномоченного прокурора закрыть уголовное производство в отношении Иванющенко.

Министерство внутренних дел объявило Иванющенко в розыск в январе 2015 года.

Экс-депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества в особо крупных размерах).

Кроме того, департамент специальных расследований ГПУ проводит досудебное расследование по делу Иванющенко в уголовных процессах по хищению средств Киотского протокола в 2012-2014 годах.