Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам рассмотрит вопрос безвизового режима для Украины 9 марта 2017 года. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте Европарламента.
В частности, комитет рассмотрит включение Украины в список третьих стран, чьи граждане освобождаются от необходимости иметь визы при пересечении внешней границы Евросоюза, сообщает РБК-Украина.
Голосование в комитете состоится по договоренностям в Европарламенте и Совете Европы, докладчиком выступит Мария Габриэль.
Напомним, 2 марта Совет Евросоюза на уровне послов дал согласие на отмену визового режима для граждан Украины.
Европейский парламент планирует рассмотреть отмену виз для украинцев 5 апреля.
Согласно прогнозам, безвизовый режим с ЕС для украинцев вступит в силу через несколько месяцев - в конце весны или в начале лета.
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