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Перерыв в заседании суда по рассмотрению ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения отстраненному от должности председателя Государственной фискальной службы Роману Насирову, вызванный очередным «минированием», завершен. Рассмотрение дела продолжается.

Ранее в заседании был перерыв в связи с сообщением о наличии взрывчатки в здании Соломенского районного суда Киева, сообщает УНИАН.

Сообщение о «минировании» пришло после объявления технического перерыва следственным судьей Александром Бобровником, когда в зале судебного следствия произошел спор между адвокатами подсудимого и другими участниками процесса.

Напомним, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

5 марта суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи Александра Бобровника.

Вечером 5 марта под зданием суда собрались нардепы и общественные активисты с требованием провести заседание суда и не дать возможности вывезти его из здания. В связи с этим Насиров так и не покинул здание суда.

Сегодня, 6 марта, заседание суда продолжилось.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

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