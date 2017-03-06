Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство по факту незаконных действий народных депутатов, которые 4 марта препятствовали доставке сотрудниками НАБУ отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова в здание Национального научного центра «Институт кардиологии имени академика М.Д. Стражеско», сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

Отмечается, что сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены в тот же день. Действия лиц, которые оказывали сопротивление сотрудникам НАБУ, квалифицированы по ч.2. ст. 342 Уголовного кодекса Украины («Сопротивление сотруднику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей»).

В НАБУ напомнили, что 4 марта группа лиц, которые называли себя народными депутатами, препятствовала законным действиям сотрудников Бюро, целью которых было доставить главу ГФС на обследование в упомянутое медицинское учреждение с целью проведения объективной оценки состояния его здоровья.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

5 марта суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи Александра Бобровника.

Вечером 5 марта под зданием суда собрались нардепы и общественные активисты с требованием провести заседание суда и не дать возможности вывезти его из здания. В связи с этим Насиров так и не покинул здание суда.

Сегодня, 6 марта, заседание суда продолжилось.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.