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Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов Романа Насирова о просмотре видео момента вручения подозрения их подзащитному в судебном заседании. Такое решение принял судья Александр Бобровник.

Адвокаты настаивали, что во время вручения подозрения детективами НАБУ Насиров находился под наркозом.

«Просим пересмотреть это видео в судебном заседании, чтобы представители СМИ видели, как это делалось», – отметил адвокат Лысак.

В свою очередь адвокат Черезов говорил, что поскольку Насиров все время находился в суде, он не мог увидеть это видео, сообщает «Украинская правда».

Прокуроры выступали против этого ходатайства, ведь это видео есть в Интернете и судья может с ним ознакомиться в совещательной комнате.

«Эти диски содержат информацию с подтверждением вручения подозрения. Нам было известно, что Насиров воспринимал наши слова. Судья может это изучить в совещательной комнате», – настаивали представители обвинения.

Так же прокурор отметил: «Перед вручением подозрения Насиров был очень бодрый, об этом свидетельствует допрос народного депутата Журжия».

 

Ранее Соломенский районный суд Киева отказал защите Насирова в проведении судебно-медицинской экспертизы 6 марта.

Напомним, 5 марта суд по избранию Насирову меры пресечения объявил перерыв в связи с ходатайством адвокатов обвиняемого об отводе судьи Александра Бобровника.

Около полуночи завершился 72-часовой срок для избрания меры пресечения Насирову.

Вечером 5 марта под зданием суда собрались нардепы и общественные активисты с требованием провести заседание суда и не дать возможности вывезти его из здания. В связи с этим Насиров так и не покинул здание суда.

Сегодня заседание суда продолжилось.

Как известно, 2 марта детективы НАБУ зачитали главе ГФС в больнице «Феофания» сообщение о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением. Насирова после этого перевели в реанимацию с диагнозом инфаркт миокарда. Однако 4 марта кардиологи заявили, что у Насирова гипертония и неотложная помощь ему не нужна.

По версии следствия, председатель ГФС в период с мая 2015 года по март 2016 года принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в так называемой «газовой схеме Онищенко», на общую сумму 2,019 млрд грн.
ForUm

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