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Добропольский горрайонный суд Донецкой области признал жителя Авдеевки виновным в сотрудничестве с «ДНР» и проговорил его к 5 годам лишения свободы.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе судебных слушаний установлено, что в марте-мае 2015 года 28-летний мужчина, действуя умышленно, передавал представителям незаконных вооруженных формирований информацию о дислокации и перемещении военнослужащих и военной техники Вооруженных сил Украины, задействованных в проведении антитеррористической операции на территории Авдеевки и в Ясиноватском районе.

«Пособник террористов с позывным «Белый» по мобильному телефону поддерживал связь с боевиком по прозвищу «Смит». Результатом передачи указанных данных становились враждебные обстрелы позиций украинских воинов», – говорится в сообщении.

Преступные действия информатора были приостановлены сотрудниками Службы безопасности Украины. Мужчину задержали и арестовали. Несмотря на непризнание злоумышленником своей вины, государственным обвинением, которое поддерживала Константиновская местная прокуратура, она доказана полностью.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) УК Украины, мужчина ближайшие 5 лет проведет за решеткой.

 
ForUm

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