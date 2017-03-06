Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд 2 административных протокола о несвоевременном представлении деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАПК, соответствующее решение принято на заседании агентства 6 марта.

Согласно протоколам, уполномоченные лица НАПК установили случаи несвоевременного представления деклараций сотрудниками Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, которые являются лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год без уважительных причин.



Отмечается, что документы составлены в соответствии со статьей 12 Закона Украины «О предотвращении коррупции» и Порядка оформления протоколов об административных правонарушениях и внесения предписаний НАПК.



В НАПК подчеркнули, что протоколы составлены по результатам первого этапа е-декларирования для лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение, который закончился 30 октября 2016 года.

Напомним, сегодня, 6 матра, НАПК направило в Национальное антикоррупционное бюро Украины обоснованный вывод об обнаружении признаков связанного с коррупцией правонарушении в отношении судьи Ржищевского городского суда.

НАПК проводит проверку более сотни чиновников по фактам несвоевременного представления электронных деклараций.