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Служба безопасности Украины не очень опасается наплыва российских агентов и провокаторов под видом фанатов и гостей международного конкурса «Евровидение», который будет проводиться в Киеве в мае этого года.

Такой вывод следует из ответа руководителя Управления взаимодействия со СМИ и общественностью СБУ Елены Гитлянской, сообщает УНИАН.

Так, на вопрос относительно превентивных мер для недопущения на территорию Украины под видом «гостей «Евровидения» лиц, в частности из РФ, которые бы могли представлять угрозу безопасности, возможности внедрения в этот период на государственной границе особого режима проверки или наличия списков потенциально опасных лиц, Гитлянская ответила: «Подразделениями СБУ постоянно принимаются меры, направленные на недопущение посягательств на государственный суверенитет и другие основы национальной безопасности Украины, в том числе с использованием мер ограничительного характера в отношении иностранцев».

«Учет лиц, которым запрещен въезд на территорию Украины по признакам профессиональной принадлежности или по другим признакам, подразделениями СБУ не ведется, отдельные списки по каким-либо критериям не составляются», - добавила она.

«Решение о запрете въезда в Украину лицу принимается в случае, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения им общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины, предотвращение, выявление, пресечение и раскрытие которого отнесено к компетенции СБУ», - отметила Гитлянская.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что для участия представителя РФ в конкурсе «Евровидение» в Киеве существуют поводы для беспокойства. Однако он подчеркнул, что никаких решений об отказе от участия не принималось.
ForUm

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