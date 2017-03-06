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Детективы Антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры действовали в строгом соответствии с законом, в ходе сообщения о подозрении председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову о подозрении.

Об этом сообщает пресс-центр НАБУ, комментируя заявление генпрокурора Юрия Луценко об ошибках, которые якобы совершили сотрудники Бюро при сообщении подозрения Насирову.

«На момент вручения уведомления о подозрении председатель ГФС находился в сознании и не нуждался в неотложной медицинской помощи, что было позже подтверждено официальными выводами комиссии врачей. Никаких документов, которые бы свидетельствовали об обратном, стороной защиты предоставлено не было.

К тому же, поскольку вручение уведомления о подозрении является процессуальным, а не следственным действием, на него не распространяется норма о запрете совершения в промежуток времени с 22:00 до 6:00», - говорится в сообщении.

В НАБУ также напомнили, что согласно ч.1. ст.278 УПК Украины, письменное уведомление о подозрении должно быть вручено лицу в день его составления следователем или прокурором. Поэтому, сообщив о подозрении голове ГФС 2 марта, детективы НАБУ только выполнили норму закона, поскольку именно в этот день прокурор САП подписал этот документ. «Несоблюдение сроков в осуществлении этих действий со стороны детективов противоречило бы требованиям действующего процессуального законодательства Украины», - отметили в Бюро.

Относительно предложений генпрокурора «выставить пост под палатой», подчеркиваем, что любое ограничение свободы подозреваемого возможно только после составления протокола о задержании, что и было сделано 23:50, 2 марта, добавили в НАБУ.

«При таких обстоятельствах, любые попытки поставить под сомнение законность сообщения о подозрении главе ГФС в вечернее время 2 марта в НАБУ рассматриваются как манипулятивные и как такие, которые свидетельствуют либо о недостаточной правовой осведомленности комментаторов, либо об их сознательном намерение ввести общество в заблуждение», - заключили в НАБУ.

Напомним, генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что сотрудники НАБУ должны были вручить подозрение главе ГФС Роману Насирову не в пятницу поздно вечером, а в субботу утром.

«Генпрокурор даже без юридического образования знает, что вручать подозрение после 22 человеку под общим наркозом - табу. Стоит выставить пост и сделать это утром», - написал Луценко в Facebook.
ForUm

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