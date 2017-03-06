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Киевской местной прокуратурой №6 осуществляется процессуальное руководство в досудебном расследовании уголовного производства, начатого по факту мошеннических действий должностных лиц ОАО «Универмаг «Детский мир», которые перечислили 20 млн гривен на счета подставных лиц.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году служащие общества и сотрудники ПАО КБ «Евробанк», будучи достоверно осведомленными, что финансовое учреждение будет отнесено к категории неплатежеспособных банков, осуществили досрочное расторжение договора депозита.

В дальнейшем, с целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн гривен на подставных физических лиц.

Во время обысков, которые были проведены в универмаге «Детский мир», сотрудниками местной прокуратуры совместно со следователями Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве обнаружено 700 тыс. долл.

Сейчас местной прокуратурой готовится ходатайство о наложении ареста на изъятые денежные средства. Следствие продолжается.
ForUm

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