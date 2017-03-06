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В реках Закарпатья ожидается подъем воды на 70 см, однако угрозы подтоплений нет, заявил глава облгосадминистрации Геннадий Москаль.

«В течение понедельника, 6 марта, и нескольких последующих дней на реках Закарпатья будет формироваться паводковая волна, вызванная дождями и таянием снега в горах. Область переживает ежегодный весенний паводок, однако есть надежда, что на этот раз обойдется без серьезных последствий», - заявил Москаль.

По его словам, дожди к концу недели ослабнут, а температура постепенно опустится до -3С в горах, что замедлит таяние снега.

«Сегодня и завтра подъем воды в Тисе, Латорице, Боржаве, Уже и Тересве ожидается от 45 до 70 см. Этот уровень выдерживают наши берегоукрепления, поэтому угрозы подтоплений нет», - подчеркнул глава ОГА.

Напомним, 3 февраля в Закарпатской области в результате таяния снега, образования ледовых заторов на потоках и реках, выпадения дождя, поднятия уровней грунтовых вод, ручьев, рек произошло подтопление домохозяйств в Перечинском, Иршавском и Тячевском районах.

По состоянию на 4 февраля в девяти районах было подтоплено 525 домохозяйств. 

5 февраля, по данным ГосЧС, подтоплений домохозяйств и жилых домов в Закарпатской области уже не было.   

 
ForUm

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