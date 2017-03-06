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В Министерстве обороны Украины опровергли заявления о том, что украинским военным запрещено открывать огонь в ответ в случае обстрела их позиций членами незаконных вооруженных формирований. 

Об этом говорится в заявлении командования 72 ОМБр, опубликованном на сайте ведомстве.   

«В связи с распространением отдельными интернет-ресурсами провокационной информации о якобы запрете военнослужащим Вооруженных сил Украины открывать огонь на обстрелы позиций наших войск, личный состав 72 отдельной механизированной бригады заявляет: позиции, которые удерживает наша бригада, действительно подвергаются интенсивному обстрелу со стороны противника. В Авдеевке они применяют на практике весь имеющийся арсенал тяжелого вооружения, запрещенный Минскими договоренностями, включая танки и артиллерию», - заявило командование.

«Несмотря на это, личный состав 72-й бригады продолжает надежно удерживать занимаемые позиции в районе Авдеевской промзоны и полностью контролирует ситуацию. В случае осуществления обстрелов наших позиций командирам подразделений предоставлено право открывать огонь необходимой интенсивности», - отмечается в заявлении.

Военнослужащие просят представителей СМИ взвешенно относиться к сообщениям, которые носят провокационный характер.

Ранее военные, защищающие Авдеевску, заявили, что НВФ ведут мощные обстрелы по позициям сил АТО. Украинским солдатам якобы запретили стрелять в ответ, их держат как «пушечное мясо».


 
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