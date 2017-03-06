В Киеве в академическом Свято-Воскресенском храме памяти погибших и ветеранов Афганистана (Афганский храм) началось круглосуточное чтение Неусыпаемой Псалтири о здравии раненых, упокоении погибших воинов и за мир в Украине

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, чтение Неусыпаемой Псалтири в период Великого поста в храме совершается по инициативе студентов Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) и Украинского союза ветеранов Афганистана.

«Второй год подряд в Великий пост в этом святом храме совершается чтение Неусыпаемой Псалтири. Молитва будет звучать здесь круглосуточно. Псалтирь будут читать студенты, преподаватели, ветераны Афганистана. Каждый киевлянин может присоединиться к этой молитве – есть такая возможность. Призываю на всех нас Божие благословение, чтобы господь укрепил, дал молитву искреннюю, сердечную, чтобы Господь нас услышал и даровал нашей Украине мир и благополучие», - сказал управляющий делами УПЦ, ректор КДАиС митрополит Антоний (Паканич).



В свою очередь, председатель Киевского городского союза ветеранов Афганистана Николай Гончаренко отметил, что к круглосуточному чтению Псалтири будут привлечены воины-афганцы и воины АТО, которые присоединились к союзу ветеранов.



«Украинский союз ветеранов Афганистана благодарен за то, что в Афганском храме в период Великого Поста читают Неусыпаемую Псалтирь об упокоении тех, кто не вернулся с афганской войны, и кто положил свою жизнь на востоке нашего государства за спокойствие и мир в Украине. Будем просить господа бога, чтобы он дал нам мир и чтобы быстрее закончилось кровопролитие на востоке Украины», - призвал Гончаренко.



Молитву перед чтением псалтири и первый псалом прочитал митрополит Антоний.



В период Великого поста псалтирь непрерывно будут читать студенты и преподаватели Киевских духовных школ, священнослужители, воины-афганцы, участники боевых действий на Востоке Украины. Чтение псалмов продлится до начала праздничного вечернего богослужения 6 апреля – кануна Благовещения.



Круглосуточное чтение псалмов – давняя монастырская традиция, благодаря которой монахи вымаливают весь мир. Псалмопение – молитвы особой силы, совершаются и днем, и ночью. Кроме поминовения живых и умерших возносятся молитвы с особыми прошениями и привлечением Божьей благодати.



Свято-Воскресенский храм памяти погибших и ветеранов Афганистана в период чтения Неусыпаемой Псалтири будет открыт круглосуточно (Киев, ул. Лаврская, 17).



К круглосуточному чтению Псалтири во время Великого поста могут присоединиться все верующие, для кого сегодня особенно важна усиленная молитва за близких.