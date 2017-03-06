В пгт Любашевка Одесской области в результате обвала нежилого здания один мальчик погиб, еще один – получил травмы, сообщает пресс-служба ГосЧС.
В воскресенье, 5 марта, днем поступило сообщение об обрушении железобетонной балки перекрытия дверного проема и частичном обрушении крыши одноэтажного нежилого здания, ориентировочно на площади 20 кв.м. В результате происшествия погиб мальчик 2005 г.р. и пострадал мальчик 2005 г.р.
Погибшего ребенка в 16:05 спасатели извлекли из-под завала.
Пострадавшего мальчика каретой скорой помощи госпитализировали в Любашевскую районную больницу.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время