Отстраненный от должности главы Государственной фискальной службы Роман Насиров назвал маразмом требование 2 миллиардов гривен залога со стороны обвинения. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

«Вам любой скажет, что это ни теоретически, ни практически не реализуемый залог. Требование такого залога прокуратурой или НАБУ изначально говорит о том, что это требование ангажированное и цель его - сделать дело более резонансным», - отметил Насиров.

Комментируя информацию журналиста о том, что в НАБУ такую сумму определили, проанализировав доходы, закрепленные в его декларации, а также доходы родственников, Насиров удивился, откуда появилась такая цифра.

«Они действительно вам такое сказали? Тогда вы у них уточните, как они в моей декларации насчитали такую сумму. Я был бы счастлив, если бы у меня было столько средств и активов - на 2 миллиарда гривен», - сказал он.

По словам Насирова, НАБУ уже провело обыски по адресам, которые указаны в его декларации.

«Они даже проводили обыски у бабушки моей жены, которую я видел несколько раз в жизни. Проводили обыски по другим адресам, по некоторым из которых я вообще ни разу в жизни не был, а знал об их существованию только из реестра, где указаны данные о полученных моей женой, по наследству, долях в объектах недвижимости. Мне кажется, такие действия свидетельствуют об их непрофессионализме», - заявил он.

Как сообщалось, отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что не имитирует болезни, покидать пределы Украины не собирается, а также готов обратиться в суд, чтобы доказать беспочвенность выдвинутых против него обвинений.