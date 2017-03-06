Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, 3 марта стороне защиты открыт доступ к материалам уголовного производства.

Подозреваемому инкриминируют преступление, предусмотренное ч.4 ст.369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре 2016 года детективы НАБУ разоблачили должностное лицо ГПУ на взятке, которую он пытался через посредника передать лицу, занимающему особо важное положение, с целью совершения действий в интересах подозреваемого. Поводом стали результаты инициированной НАБУ внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГПУ со стороны Государственной аудиторской службы Украины.

Указанная проверка осуществлялась в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам растраты в декабре 2015 года 1,8 млн грн государственных средств (ч.5 ст.191 УК) и зафиксировала нарушения финансовой дисциплины.

Расследование уголовного производства детективы НАБУ начали в конце ноября 2016 года.