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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника отдела Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ,  3 марта стороне защиты открыт доступ к материалам уголовного производства.

Подозреваемому инкриминируют преступление, предусмотренное ч.4 ст.369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в декабре 2016 года детективы НАБУ разоблачили должностное лицо ГПУ на взятке, которую он пытался через посредника передать лицу, занимающему особо важное положение, с целью совершения действий в интересах подозреваемого. Поводом стали результаты инициированной НАБУ внеплановой выездной ревизии финансово-хозяйственной деятельности ГПУ со стороны Государственной аудиторской службы Украины.

Указанная проверка осуществлялась в рамках досудебного расследования уголовного производства по фактам растраты в декабре 2015 года 1,8 млн грн государственных средств (ч.5 ст.191 УК) и зафиксировала нарушения финансовой дисциплины.

Расследование уголовного производства детективы НАБУ начали в конце ноября 2016 года.

 
ForUm

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