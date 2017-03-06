Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией разоблачила в Киеве схему незаконного вывода капиталов в оффшорные компании в особо крупных размерах. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Злоумышленники, используя подконтрольные фиктивные предприятия-экспортеры, заключали экспортные договоры с аффилированными компаниями-нерезидентами без отражения операций в документах налоговой отчетности. В результате за пределы государства вывозились товарно-материальные ценности, а валютная выручка на территорию Украины не возвращалась. Сумма незаконных финансовых операций проведенных в 2016-2017 годов составляет более 800 миллионов гривен», - говорится в сообщении.

Во время 14-ти обысков в помещениях, офисах и автомобилях, принадлежащих фигурантам дела, правоохранители изъяли ноутбуки с программными средствами «клиент-банк», флеш-накопители, мобильные телефоны с перепиской, что подтверждает противоправную деятельность участников схемы, блокноты с рабочими записями по сделкам и 50 фиктивных печатей субъектов хозяйственной деятельности.

Кроме того, у организаторов сделки изъята печать одного из подразделений Государственной фискальной службы и оригиналы документов об отсутствии задолженности по налогам, сборам и другим платежам в фиктивных СХД, удостоверенных ею.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.