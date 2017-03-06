Кабинет Министров Украины утвердил порядок перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции. Соответствующее постановление №99 обнародовано на сайте Кабмина.

«Это позволит регламентировать в правовом поле процедуры и правила перевозки товаров, в том числе гуманитарной помощи, через линию соприкосновения и в пределах буферной зоны», - пояснили в правительстве.

Необходимость принятия решения обусловлена тем, что районом проведения АТО является территория Донецкой и Луганской областей, часть которой является временно неконтролируемой территорией.

Согласно документу, в процесс контроля за перемещением товаров будет привлечена общественность и волонтеры.

Согласно постановлению, Кабмин поручил Антитеррористическому центру при СБУ, Министерству внутренних дел, Службе безопасности, Министерству обороны, Министерству по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, Администрации Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной фискальной службе с участием общественности и волонтеров обеспечить в контрольных пунктах в съезда/выезда противодействие незаконному перемещению товаров, а также установить контроль за перемещением гуманитарной помощи в район или из района проведения антитеррористической операции (через линию соприкосновения и/или в ее пределах).

Министерствам, другим центральным органам исполнительной власти, государственным органам выдать в течение двух месяцев акты, предусмотренные утвержденным этим постановлением порядком.

Порядок начинает действовать через 10 дней после публикации самого постановления.

Напомним, 1 марта Кабинет Министров принял постановление о порядке перемещения товаров через линию соприкосновения на Донбассе.