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В эти выходные в Украину с базы в Эдмонтоне на ротацию отправились две сотни канадских военнослужащих.

Об этом заявил министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает Укринформ.

«В сотрудничестве с нашими союзниками Канада гордится своей помощью Украине и соблюдением обязательств из проведения этой важной тренировочной миссии», - сказал Саджан.

Он также поздравил канадских военнослужащих, которые отправились в Украину на замену своим коллегам. «Передаю наилучшие поздравления тем, кто отправляется в Украину с целью поддержки Вооруженных Сил Украины в рамках операции UNIFIER», - отметил министр.

Они будут тренировать украинских военных до середины марта.

Напомним, около 200 канадских военных инструкторов с позапрошлого года проводят занятия с украинскими военнослужащими на Яворовском и Каменец-Подольском полигонах. Их мандат заканчивается 31 марта 2017 года, поэтому во время визита Джастина Трюдо в Киев Петр Порошенко обратился к нему с просьбой продлить срок пребывания инструкторов в Украине. Пока официального ответа на этот запрос из Оттавы не поступало.
ForUm

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