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Президент Петр Порошенко считает историческим моментом суд в Гааге по иску Украины против России. Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

«Историческая момент: с 6 марта Украина представит доказательства преступлений России в Международном суде ООН в Гааге. Правда сильнее оружия», - отметил Президент.

Напомним, Международный суд в Гааге в понедельник, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украины против России.

 

 
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