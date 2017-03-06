Президент Петр Порошенко считает историческим моментом суд в Гааге по иску Украины против России. Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

«Историческая момент: с 6 марта Украина представит доказательства преступлений России в Международном суде ООН в Гааге. Правда сильнее оружия», - отметил Президент.

Напомним, Международный суд в Гааге в понедельник, 6 марта, начнет публичные слушания по иску Украины против России.