Неизвестная в отрасли частная компания «Новые проекты» получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе аннексированного Крыма. Об этом пишет российская газета Коммерсант.

Основным владельцем компании, по официальным данным, является предприниматель Антон Дорноступ, который близок к семье экс-главы «Роснедр» Валерия Пака, хотя ряд источников издания связывают «Новые проекты» с украинским бизнесменом Сергеем Курченко.

По информации газеты, на шельфе Крыма может появиться новый игрок. ООО «Новые проекты» в конце прошлого года сообщило «Роснедрам», что в 2017 году намерено составить план поисково-разведочных работ на участке Глубокая, письмо ведомству направил директор компании Антон Дорноступ. Как указано на pravo.gov.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в июне 2016 распорядился выдать ООО лицензию на этот участок на 30 лет. По данным издания, в течение восьми лет компания должна пробурить поисковую скважину.

«Новые проекты» владели лицензией на участок Глубокая с 2012 года, но тогда это было украинское юрлицо. Ресурсы Глубокой по C3, поставленные на баланс в 2011 году,— 8,3 млн тонн нефти и 1,4 млрд кубометров газа. Об этой лицензии могла знать «Роснефть», чей шельфовый участок Туапсинский прогиб, полученный в 2003 году, пересекался с территорией Глубокой, описанной в украинской лицензии. После того как «Новые проекты» получили российскую лицензию, площадь Глубокой сократили до 338 кв. км.

Первоначально собственником ООО была киевская «Фосизонс Трейд», но в декабре 2015 года «Новые проекты» были проданы бывшему заместителю главы Ялты Виталию Мостовому (умер летом 2016 года).

По данным «Картотеки», с мая 2016 года 99% «Новых проектов» владеет АО «Главнефтесервис» (принадлежит Антону Дорноступу), еще 1% у Олега Кочагова (сейчас возглавляет АО «Полюс Логистика», структуру «Полюса» Саида Керимова). Господин Дорноступ также гендиректор ООО «Русвелл», зарегистрированного сейчас в Москве по одному адресу с «Новыми проектами». «Русвеллом» через АО «Инвестиционная нефтесервисная компания» владеет Петр Пак, сын экс-главы Роснедр Валерия Пака. Тот же адрес у «ОГК Групп» (занимается разведкой твердых полезных ископаемых), гендиректором которой является другой сын экс-чиновника Анатолий Пак.

Два собеседника газеты в правительстве утверждают, что бенефициаром «Новых проектов» является украинский бизнесмен Сергей Курченко, проживающий в Москве после смены власти в Украине.

По данным Росстата, бухгалтерский баланс «Новых проектов» на конец 2015 года пустой, у компании не было никаких активов, кроме 60 тыс. руб. уставного капитала, дебиторской или кредиторской задолженности, отсутствовало движение средств по счетам.

Появление частной компании на шельфе — неожиданность, здесь по закону разрешено работать только госкомпаниям, исключения — «старые» лицензии, выданные до мая 2008 года (так на шельфе Балтики и Каспия работает ЛУКОЙЛ).

После аннексии Крыма Россией для обладателей украинских лицензий на недра в Черном и Азовском морях сделали упрощенный порядок их переоформления до 1 октября 2015 года. Так свои лицензии переоформил «Черноморнефтегаз», принадлежащий Республике Крым. Теоретически это право было у итальянской Eni и французской EdF, заключивших в 2013 году с Киевом соглашения о разделе продукции по четырем участкам на шельфе Крыма, но после введения санкций компании этим не воспользовались.