Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании десяти директоров лесхозов в Ривненской области. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции совместно с Военной прокуратурой провели спецоперацию по искоренению коррупционной составляющей в лесхозах от низшего звена до верхушки.

«5 марта задержали и.о. начальника и экс-руководителя Управления лесного и охотничьего хозяйства Ривненской области и 8 директоров лесхозов, которые «добросовестно» трудились даже в выходные дни. Чтобы спокойно работать «по закону», директора лесхозов заносили руководству десятки тысяч евро. А те, в свою очередь, договаривались с контролирующими службами о положительном результате их проверок», - отметил министр.

Аваков подчеркнул, что директора лесхозов привезли руководству управления 15 тысяч евро и 5 тысяч долларов.

«Указанную сумму должны были передать проверяющим из Гослесагентства за сокрытие выявленных нарушений. Коррупция в классическом виде, качественно задокументированы и те кто брал и те кто давал», - подытожил министр.