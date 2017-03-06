также в разделеОбщество
В Мариуполе задержали члена «Оплота» 6
НАБУ собрало данные на кандидатов в Верховный суд 12
В НАПК ответили на критику Петренко 13
Ремонт ЛЭП в Авдеевке так и не начался 10
За вступление Украины в НАТО готовы проголосовать 72% украинцев 33
Во время взрыва на шахте «Степная» проводились ремонтные работы 8
Прокурор заявляет, что перед вручением подозрения Насиров был очень бодрым 34
СБУ не опасается наплыва российских агентов под видом гостей «Евровидения» 12
Геращенко: Пропавшими без вести остаются 483 украинца 36
Зубко: Состояние пострадавших на шахте «Степная» удовлетворительное 15
На СБУ подали в суд из-за засекреченных е-деклараций 45
Суд отказался восстановить в должности скандальную Царевич 27
Защите Насирова отказали в проведении судмедэкспертизы 37
НАПК передало в НАБУ документы на судью из-за е-декларации 26
ООН и ОБСЕ объяснили, когда можно блокировать сайты 32
Украина просит суд ООН принять временные меры против России 73
Москаль уверяет, что Закарпатью подтопление не грозит 13
Еще одного «министра» «ДНР» будут судить заочно 25

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о задержании десяти директоров лесхозов в Ривненской области. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, сотрудники Управления защиты экономики Нацполиции совместно с Военной прокуратурой провели спецоперацию по искоренению коррупционной составляющей в лесхозах от низшего звена до верхушки.

«5 марта задержали и.о. начальника и экс-руководителя Управления лесного и охотничьего хозяйства Ривненской области и 8 директоров лесхозов, которые «добросовестно» трудились даже в выходные дни. Чтобы спокойно работать «по закону», директора лесхозов заносили руководству десятки тысяч евро. А те, в свою очередь, договаривались с контролирующими службами о положительном результате их проверок», - отметил министр.

Аваков подчеркнул, что директора лесхозов привезли руководству управления 15 тысяч евро и 5 тысяч долларов.

«Указанную сумму должны были передать проверяющим из Гослесагентства за сокрытие выявленных нарушений. Коррупция в классическом виде, качественно задокументированы и те кто брал и те кто давал», - подытожил министр.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги
Ботинки зимние