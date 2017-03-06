Агентство Bloomberg опубликовало список 500 самых богатых людей мира.
Возглавил рейтинг основатель Microsoft Билл Гейтс (85,6 миллиарда долларов), на втором месте — американский бизнесмен Уоррен Баффет ($78,9 миллиарда), на третьем — глава Amazon Джефф Безос ($73,5 миллиарда), сообщает УНИАН.
В первую десятку также вошли основатель испанской компании Inditex Амансио Ортега ($69,3 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($59,1 миллиарда), мексиканский бизнесмен Карлос Слим ($53 миллиарда), совладельцы корпорации Koch Industries братья Чарльз и Дэвид Кох ($48,1 миллиарда), председатель совета директоров корпорации Oracle Ларри Эллисон ($45,3 миллиарда), а также основатель IKEA Ингвар Кампрад ($42,9 миллиарда).
С полным списком можно ознакомиться здесь.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время