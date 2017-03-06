По состоянию на утро 6 марта централизованное электроснабжение в Авдеевке отсутствует. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Ведомство отмечает, что объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, планируется обеспечить электроэнергией от 7 генераторов ГосЧС.

Также приостановлено централизованное водоснабжение. Создан резерв воды из расчета на 4 суток.

Теплоснабжение в городе осуществляется централизованно за счет заводской теплоэнергоцентрали на природном газе.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook сообщил, что НВФ продолжают обстреливать окрестности Авдеевки.

«Лупят по позициям наших защитников, в том числе по промзоне Авдеевки», - рассказал он.

Жебривский подчеркнул, что по состоянию на 7:45 все еще не было письменных гарантий прекращения огня. Но бригады электромонтажников готовы выйти в район ликвидации порыва.

«Как только поступит письменная гарантия прекращения обстрелов от российской стороны в СЦКК, ремонтники выйдут в район, найдут порыв и восстановят ЛЭП», - добавил он.

Напомним, около 16:50 5 марта в результате боевых действий произошло повреждение высоковольтной линии 110 кВ вблизи Авдеевки, что привело к прекращению электроснабжения города и Донецкой фильтровальной станции.