Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил, что против новых собственников украинских предприятий в ОРДЛО могут ввести точечные международные санкции.

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер, сообщает РБК-Украина.

«Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что речь идет действительно о захвате, рейдерстве с российской стороны, российских боевиков. Конечно, это рейдерство ни одной из цивилизованных стран мира не признается. Мы уже на сегодня имеем четкую позицию и стран-членов ЕС, и Соединенных Штатов Америки о непризнании - это первый этап. Второй этап – это введение точечных санкций против тех владельцев и тех компаний (в том числе, российских), которые могут в перспективе стать владельцами украинских предприятий», - отметил он.

По словам Елисеева, в результате введения санкций будут созданы такие условия, что эти предприятия фактически не смогут работать. «Как следствие, будет безработица, они перейдут в упадок. Поэтому я хотел бы, чтобы эти российские сторонники и российские боевики сто раз подумали перед тем, как осуществлять этот абсолютно непонятный и абсолютно неконструктивный шаг», - сказал чиновник.

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

1 марта глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».