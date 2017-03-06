также в разделеПолитика
Порошенко: В Украине создана независимая антикоррупционная инфраструктура
В МИД рассказали, какого наказания потребуют для России в Гааге 71
НАБУ: Луценко либо непрофессионал, либо манипулятор 96
Зеркаль в суде ООН: Россия спонсирует терроризм в Украине 33
США призывают Украину создать антикоррупционный суд 43
Суд ООН может принять решение о предупредительных мерах для РФ через 1-2 месяца 32
МИД: Суд в Гааге поставит Россию перед дилеммой 290
Кабмин обнародовал порядок ввоза и вывоза товаров в зону АТО 49
Порошенко о суде против РФ в Гааге: Правда сильнее оружия 130
В Гааге начинаются слушания по иску Украины против России 98
НАБУ: Насирова могут вечером освободить 204
Журналист: Депутат Журжий активничает по делу Насирова из-за страха разоблачения своих махинаций 153
Кабмин не пустил Омеляна в США 84
В «БПП» открестились от каких-либо заявлений по Насирову 73
Португалия признала Голодомор в Украине геноцидом 53
ЕС снял санкции с Иванющенко 48
США не урезали военную помощь Украине 107
Порошенко уволил уполномоченного по контролю за СБУ 173

Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев заявил, что против новых собственников украинских предприятий в ОРДЛО могут ввести точечные международные санкции.

Об этом он заявил в эфире телеканала Интер, сообщает РБК-Украина.

«Во-первых, я хотел бы подчеркнуть, что речь идет действительно о захвате, рейдерстве с российской стороны, российских боевиков. Конечно, это рейдерство ни одной из цивилизованных стран мира не признается. Мы уже на сегодня имеем четкую позицию и стран-членов ЕС, и Соединенных Штатов Америки о непризнании - это первый этап. Второй этап – это введение точечных санкций против тех владельцев и тех компаний (в том числе, российских), которые могут в перспективе стать владельцами украинских предприятий», - отметил он.

По словам Елисеева, в результате введения санкций будут созданы такие условия, что эти предприятия фактически не смогут работать. «Как следствие, будет безработица, они перейдут в упадок. Поэтому я хотел бы, чтобы эти российские сторонники и российские боевики сто раз подумали перед тем, как осуществлять этот абсолютно непонятный и абсолютно неконструктивный шаг», - сказал чиновник.

Напомним, 27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

1 марта глава самопровозглашенной «ДНР» Александр Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

99
Теги
Ботинки зимние