Уроженец Луганска наладил международный канал поставки синтетических наркотиков и психотропных веществ из Китая в Киев. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

В ходе реализации оперативной информации при поверхностном осмотре 30-летнего уроженца Луганска, а ныне – жителя Киева, полицейские изъяли у него более 10 таблеток психотропного вещества МДМА («Экстази»).

Позже оперативники установили, что место своего временного жительства злоумышленник превратил в лабораторию по изготовлению психотропов, а также в склад для их хранения.

Кроме того, полицейские установили, что фигурант реализовывал свой товар на территории столицы, подыскивая покупателей через интернет-форумы. Он сбывал психотропы путем так называемых «закладок» – тайников, местонахождение которых сообщал клиентам после получения денег.

Часть товара злоумышленник заказывал через систему международных посылок из Китайской Народной Республики, а остальное – изготавливал собственноручно, имея для этого пресс, купленный через интернет-магазин.

Заместитель начальника управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины Петр Голосной отметил, что полицейские изъяли из незаконного оборота 1,2 тысячи таблеток «Экстази», 1,3 тысяч марок LSD, а также 1,5 кг психотропной основы МДМА для изготовления «Экстази». В целом изъятая партия наркотиков и психотропов весит почти 5 кг, а по ценам черного рынка стоит около 3 млн гривен.

Наркосбытчик задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. В отношении него открыто уголовное производство за сбыт психотропов – по ст. 307 Уголовного кодекса Украины.