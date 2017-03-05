Пираты, напавшие в начале февраля в территориальных водах Нигерии на грузовое судно BBC Caribbean, освободили всех восьмерых захваченных моряков, среди которых – украинец и семеро россиян.

Об этом заявил уполномоченный по правам человека в оккупированном Севастополе Павел Буцай, сообщает ТАСС.

«У нас радостное событие: наши моряки уже во Франкфурте (Германия), все живы и здоровы, переговоры прошли успешно, вернулись все восемь захваченных членов экипажа - семеро россиян и один украинец. Германская компания Briese провела напряженные переговоры, в ходе которых совместно с российским посольством были предприняты все необходимые усилия для скорейшего освобождения. Благодаря слаженным действиям все члены экипажа освобождены, они живы и здоровы», - сказал Буцай, добавив, что в ближайшее время моряки вернутся домой.

По его словам, в ходе переговоров «удалось договориться с пиратами о выкупе, но сумма выкупа не разглашается». Родственники моряков уже уведомлены об успешном освобождении.

Напомним, в начале февраля стало известно о том, что в результате нападения пиратов на судно в территориальных водах Нигерии похищен украинец и семь россиян.