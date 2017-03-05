Вторая «ракетка» Украины и 50-й номер мировой классификации Леся Цуренко стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика) с призовым фондом $250 тысяч.

В финальном поединке посеянная под 7-м номером киевлянка за 1 час 20 минут обыграла в ночь на воскресенье 30-ю «ракетку» мира француженку Кристину Младенович - 6:1, 7:5, сообщает Укринформ.

Это третий титул, который Цуренко завоевала на турнирах WTA в одиночном разряде. В 2015 году Леся выиграла в Стамбуле (Турция), а в 2016-м взяла главный приз в Гуанчжоу (Китай).

Отметим, что победа в финале Abierto Mexicano Telcel принесла украинке $43 тысячи призовых и 280 рейтинговых очков.