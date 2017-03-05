Министерство иностранных дел Польши сообщило, что Яцек Сариуш-Вольский будет кандидатом Польши на пост главы Европейского совета.
Ведомство отправило ноту в Министерство иностранных дел Мальты, в которой официально выдвинуло кандидатуру польского евродепутата, сообщает Польское радио.
Сариуш-Вольский, которого таким образом поддержала правящая партия «Право и справедливость», был немедленно исключен из рядов оппозиционной партии «Гражданская платформа», сообщил пресс-секретарь партии Ян Грабец.
Решение было принято правлением партии по представлению ее главы Гжегожа Схетыны.
Следующий срок на посту председателя Европейского совета продлится с 1 июня 2017 до 30 ноября 2019 года. С декабря 2014 эту должность занимает экс-премьер Польши Дональд Туск.
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