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Министерство иностранных дел Польши сообщило, что Яцек Сариуш-Вольский будет кандидатом Польши на пост главы Европейского совета.

Ведомство отправило ноту в Министерство иностранных дел Мальты, в которой официально выдвинуло кандидатуру польского евродепутата, сообщает Польское радио.

Сариуш-Вольский, которого таким образом поддержала правящая партия «Право и справедливость», был немедленно исключен из рядов оппозиционной партии «Гражданская платформа», сообщил пресс-секретарь партии Ян Грабец.

Решение было принято правлением партии по представлению ее главы Гжегожа Схетыны.

Следующий срок на посту председателя Европейского совета продлится с 1 июня 2017 до 30 ноября 2019 года. С декабря 2014 эту должность занимает экс-премьер Польши Дональд Туск.

 
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