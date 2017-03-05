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Адвокаты Романа Насирова заявили о беспрецедентном давлении со стороны детективов НАБУ на медицинский персонал больницы скорой помощи во время вчерашнего транспортирования Насирова из Соломенского суда.

Как отмечают адвокаты, медики настаивали на том, что бы Насирова отвезли в Феофанию,  где он проходил лечение. В итоге их позащитного возили по Киеву до 3 часов ночи.

Адвокаты в который раз акцентируют на недопустимости физического насилия над их подзащитным.

Как сообщили представители защиты Насирова, 5 марта по состоянию на 8 утра он находится в клинике Феофании в отделении интенсивной терапии. У дверей палаты находится охрана НАБУ. По словам адвокатов, представители НАБУ не дают возможность медикам Феофании предоставить Насирову  необходимое полноценное обследование и лечение.
ForUm

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