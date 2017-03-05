За минувшие сутки в зоне проведения АТО зафиксировано 110 обстрелов, десять военных ранены, двое травмированы, один погиб. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии и минометов различных калибров НВФ обстреливали Богдановку, Марьинку, Новотроицкое и Водяное. Из стрелкового оружия и гранатометов - Гнутово, Водяное, и Широкино. Талаковку, Новотроицкое, Марьинку, Водяное и Лебединское обстреливали снайперы. По Водяному и Широкино вели огонь БМП.

На луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии НВФ обстреляли Калиново-Попасную, Новозвановку и Троицкое, а из артиллерии 122 миллиметра и минометов разных калибров - Новоалександровку, Крымское, Орехово, Попасную, Катериновку, Троицкое и Новозвановку. ПТРК неоднократно вели огонь по позициям ВСУ в районе Крымского. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и снайперы - по Станице Луганской (в районе участка разведения). По Валуйскому также огонь вел снайпер.

На донецком направлении танк и минометы различных калибров неоднократно обстреливали Авдеевку, шахту Бутовка, Пески, Опытное, Верхнеторецкое, Зайцево, Каменку, Луганское, а из гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево и Троицкое. Снайпер вел огонь по Зайцево и Опытному.