Отстраненный от исполнения обязанностей председателя Государственной фискальной службы Роман Насиров заявил, что не имитирует болезни, покидать пределы Украины не собирается, а также готов обратиться в суд, чтобы доказать беспочвенность выдвинутых против него обвинений. Об этом сообщает издание «Гордон».

«Я не собираюсь ни в коем случае ездить на больничном кресле, и не имитирую заболевания. У меня достаточно собственного достоинства и уважения к закону, поэтому я настроен со временем пойти в суд и лично принять участие в заседании, на котором будет рассматриваться мера пресечения в отношении меня», - написал он.

Насиров убежден, что ему удастся публично доказать беспочвенность и абсурдность обвинений, в том числе - и в суде.

«Досадно, что организм не выдержал внезапного психологического давления. Но, повторюсь, я заинтересован поскорее вырваться из больницы, чтобы доказать несостоятельность выдвинутых обвинений. Надеюсь, врачам удастся за короткое время завершить реабилитацию, и тогда я смогу профессионально и публично в суде разгромить все надуманные обвинения. Не делайте из меня козла отпущения. Я - патриот Украины, здесь живут мои родители, жена, трое детей, друзья. Я никуда не собирался бежать, и не намерен делать этого в будущем», - подчеркнул он.

Также Насиров обратился к активным комментаторам этой истории с просьбой не делать преждевременных выводов.

«Вы даже представить не можете, как быстро так называемое «подозрение» будет разбито вдребезги. Я надеюсь, что мы стали жить в европейской стране, и честный человек имеет возможность защитить себя в суде», - отметил он.