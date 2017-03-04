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Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку нового выпуска портрет президента РФ Владимира Путина с прической президента США Дональда Трампа.

Обложка опубликована на аккаунте издания в Twitter.

 


 

«Дважды правитель», — гласит заголовок в нижней части изображения.

«Сколько Путина в Трампе?» — говорится в надписи под заголовком.

Напомним, президент США Дональд Трамп уверяет, что не знает президента России Владимира Путина и не ведет дела в России. 
ForUm

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