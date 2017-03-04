Немецкий журнал Der Spiegel поместил на обложку нового выпуска портрет президента РФ Владимира Путина с прической президента США Дональда Трампа.
Обложка опубликована на аккаунте издания в Twitter.
Der neue SPIEGEL ist da - ab jetzt zum Download und ab morgen überall, wo es Zeitschriften gibt. https://t.co/5alsLEJKDF pic.twitter.com/x4Jk0BoVM9— DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 3 марта 2017 г.
«Дважды правитель», — гласит заголовок в нижней части изображения.
«Сколько Путина в Трампе?» — говорится в надписи под заголовком.
Напомним, президент США Дональд Трамп уверяет, что не знает президента России Владимира Путина и не ведет дела в России.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время