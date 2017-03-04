Депутаты парламента Португалии поддержали резолюцию о признании Голодомора в Украине геноцидом.

Об этом говорится в сообщении на сайте парламента Португалии, передает Европейская правда.

В принятом документе португальский парламент осуждает Голодомор в Украине в 1932-1933 годах, признает его геноцидом со стороны «тоталитарного коммунистического режима Сталина».

«Выразить солидарность с народом Украины и признать Голодомор геноцидом, который привел к гибели около 7 млн украинцев в 1932-1933 годах в Украине», - говорится в тексте резолюции.

Парламентарии Португалии также призывают «осудить все формы тоталитаризма и преступления против человечества, такие как те, которые произошли в тридцатые годы в Украине».

Напомним, ранее Президент Украины Петр Порошенко обратился в нижнюю палату немецкого парламента Бундестага с призывом признать Голодомор актом геноцида против украинского народа.