Законопроект Палаты представителей США, предусматривающий выделение Украине 150 млн долл. военной помощи, лишь часть из утвержденных ранее 350 млн общей помощи в бюджете Пентагона, а остальное будет выделено после 1 октября 2017 года.

Такое разъяснение дал в пятницу в Вашингтоне посол Украины в США Валерий Чалый, сообщает Укринформ.

«Существует бюджет 2017 года – действующий акт, в котором определено 350 млн долларов помощи в 2017 бюджетном году. Далее принимаются акты по имплементации этого решения. То, что рассматривается сейчас – это 150 млн долл., которые будут предоставляться до 1 октября текущего года», - отметил дипломат.

Остальные средства из предусмотренных 350 млн, по его словам, будут поступать после 1 октября. «То есть, эти 350 млн (в оборонном бюджете США на поддержку Украины – ред.) остаются. Поэтому это – технический вопрос, здесь нет никаких изменений в подходах», - подчеркнул посол Украины.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что помимо помощи со стороны Пентагона, существует еще поддержка Украины по программам Государственного департамента США. Они также могут расходоваться частями в течение нынешнего и следующего годов. В этой связи Чалый подчеркнул важность того, чтобы программы, которые обеспечиваются этими средствами, не замедлялись.

«Все цифры надо воспринимать через понимание процессов принятия решений в Соединенных Штатах. Что же касается этого случая, беспокойства у нас пока нет», - отметил украинский посол.

Напомним, комитет по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США подготовил законопроект, который предусматривает передачу Украине 150 млн долл. на военные нужды.

Согласно документу, предлагается передать средства до 30 сентября 2017 года. Цели, на которые направят эти деньги, включают обучение украинских военных, покупку обмундирования, а также оборонительного оружия.

Кроме того, конгрессмены готовы направить средства на различного рода поддержку, в том числе армии и национальных сил безопасности Украины.