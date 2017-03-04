Кандидат в президенты Франции и лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен отказалась пойти на допрос до завершения президентской кампании, сообщил ее адвокат.

Как сообщает Русская служба ВВС, Ле Пен была вызвана по делу о финансовых махинациях в Европарламенте в магистрат (судебно-прокурорский орган во Франции).

Как заявил адвокат политика Родольф Босселю, Ле Пен уведомила судей, что не явится на разговор с ними до окончания избирательной кампании во Франции.

Повестка связана с делом, которое еще два года назад инициировала министр юстиции Франции Кристиан Тобира по запросу главы Европарламента Мартина Шульца.

У Шульца появились подозрения, что часть средств, которые партия Ле Пен получила от Европарламента, пошла не на те цели, на которые они выдавались.

В частности, в Европарламенте не исключают, что деньги, выдававшиеся партии на оплату труда помощников ее евродепутатов, на деле шли на оплату труда других партийных работников.

Европарламент обвиняет Ле Пен в том, что она незаконно оплачивала работу своей помощницы по «Национальному фронту» Катрин Гризе из европейских фондов.

Гризе, по данным Европарламента, почти не выезжала из Парижа, хотя должна была работать в Брюсселе и Страсбурге. Европарламент требует, чтобы Ле Пен вернула 300 тысяч евро по этому делу, что она отказывается сделать.

Аналогичные обвинения касаются трудоустройства ее телохранителя Тьерри Лежье. В связи с этим делом в штаб-квартире партии в феврале прошли обыски.

Бывший помощник Ле Пен Гаэль Нофри, который покинул партию, ранее заявил, что «Национальный фронт» нанял его в 2012 году в избирательный штаб Ле Пен по фиктивному контракту Европарламента. СМИ связывают это с попыткой партии занизить официальные расходы на предвыборную кампанию Ле Пен.

Президентские выборы в стране пройдут в апреле и мае этого года. Ле Пен является одним из лидеров президентской гонки.

Фаворитами нынешней избирательной кампании во Франции помимо Ле Пен являются Франсуа Фийон и Эммануэль Макрон. Фийон также получил повестку в магистрат по делу о растрате. Его обвиняют в незаконном принятии на работу собственной жены Пенелоп и двух детей.