Все хозяйственные контакты с украинской стороны с предприятиями, захваченными «ДНР» и «ЛНР», будут прекращены. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш, сообщает Радио Свобода.

По его словам, субъектами отношений с украинскими предприятиями могут быть только те компании, которые работают в правовом поле Украины.

Лидер «ДНР» Александр Захарченко сегодня заявил о расторжении всех связей с Украиной. «Нам Украина для того, чтобы выжить и жить нормально, не нужна ... На сегодняшний момент мы рубим все связи с Украиной», - сказал Захарченко.

27 февраля в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР» заявили, что введут внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции, если Киев не прекратит транспортную блокаду Донбасса к началу марта.

1 марта Захарченко заявил, что 40 предприятий украинской юрисдикции перешли под «внешнее управление».

Позже «ДНР» обнародовала список предприятий и компаний, в которых ввела временную администрацию.