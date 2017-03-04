Запланированный на 6 марта концерт российской певицы Кристины Орбакайте отменен, сообщает пресс-служба Национального дворца искусств «Украина».

«Находясь в условиях внешней военной агрессии и принимая во внимание всеобщее возмущение общественности, которое возникает из-за возможного проведения концертов артистов, творческая деятельность которых связана со страной-агрессором – Российской Федерацией, администрация Национального дворца искусств «Украина» сообщает, что организаторы запланированного на 6 марта 2017 года концерта Кристины Орбакайте в настоящее время переносят дату этого мероприятия на 26 сентября 2017 года», - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что все купленные билеты на это мероприятие будут действительны 26 сентября и не требуют обмена.